新北2026年完成褐根病地圖 優先治療熱點區減少倒塌風險

褐根病為台灣常見的樹木病害，但現在只有以表格記錄個別位子，無法看出褐根病株分布情形是集中還是擴散，也無法判斷熱點區域。新北市府將建制「褐根病地圖」，完成後可先針對曾染病地區優先群查，控制擴散風險，另在颱風將至時，也可先加固有感染風險的樹木，減少倒塌風險。

罹患褐根病的樹木容易發生風倒，甚至無風自倒的狀況，恐造成公安問題。根據林試所資料統計，2023年全國疫情通報案2461件，其中褐根病有1224件，將近5成；今年截至12月13日統計，全國疫情通報案件2840件，其中褐根病有1755件。

農業局表示，目前針對褐根病多以表格紀錄個別點位，無法看出褐根病株分布情形是集中還是擴散，也無法判斷熱點區域。管理單位在巡查時，大多採一株一株巡查，無優先順序，也無法針對高風險區加強盤查，可能會導致感染情況加劇。

新北市將蒐集全市褐根病點位，分析罹病熱點區，建置褐根病地圖，公開褐根病過往通報案例及發生熱點，預計將於2026年完成建置，地圖功能將包含褐根病發生位置、罹病樹木現況及基本資料，也會顯示罹病點位是否已防治處理，也將開放民眾上傳通報褐根病發生位置，即時發現罹病點位。

農業局指出，若以地圖呈現，透過視覺化圖像可以供維管單位、巡查人員及專家學者更好地知道盤查的優先順序及風險。地圖完成後，可優先巡查過去曾感染過褐根病地區，再向外延伸巡查，控制擴散風險。另外在颱風將近時，也可以優先加固有感染風險的樹木，減少樹木因風災倒塌的風險。