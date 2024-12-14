環狀線復駛首日運量突破6萬人次 超越去年日均量

新北環狀線歷經253天的地震修復期，月12日中午12時恢復全線通車，昨天是復駛後第1個整日，使用旅次快速回流，昨天運量已達6萬764人次，相較地震中斷期間日均運量2萬9056人次，成長超過109%。

新北捷運公司表示，12月12日中午12時環狀線全線復駛後，當日運量即達4萬5129人次，對比中斷期間4月3日至12月11日均運量2萬9056人次，成長達55%。

昨天運量更達6萬764人次，對比地震中斷期間運量成長超過109%，更一舉超越了去年日均運量5萬9726人次，其中進站人數前5名分別為景安站1萬135人、板橋站8955人、頭前庄站8850人、大坪林站8364人及新北產業園區站5178人。

出站前5名依序為板橋站1萬2438人、新北產業園區站5851人、中和站5555人、大坪林站4721人及幸福站4322人。

新北捷運公司指出，14日與15日為新北耶誕城演唱會，預期會帶來大量人潮， 運量可望再提升，也呼籲民眾多搭乘新北環狀線抵達會場，新莊、中永和及新店地區民眾可轉搭捷運環狀線至板橋站；三重蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站。

新北捷運公司同步推出超級好友卡抽獎活動，凡使用1200都會通定期票TPASS搭乘環狀線的通勤旅客，都有機會獲得特製價值1200元的超級好友卡。