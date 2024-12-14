有效釋車位 新北明年再增7捷運站1景點機車格收費管理

機車車位僧多粥少，熱門地點一位難求，新北市今年8月將捷運江翠站等8處周邊機車車格納入收費管理，讓周轉率趨近0的車格提升到1.7轉，新北市交通局全面檢討，預計明年3月將再新增永和頂溪站、三重菜寮站與新店十四張歷史公園等8處周邊路段實施機車格收費，解決車格久占問題。

新北市約有近40萬餘格公有機車車格，但不若北市大幅度收費管理，不少機車格都被民眾長期久占，尤其捷運站等熱點車格周轉率趨近零，有意騎車轉捷運民眾，卻找不到車位，急如熱鍋上螞蟻。

新北原僅板橋府中商圈、土城捷運海山站與淡水老街周邊實施路邊車格收費，今年8月將板橋捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、新店大坪林站、十四張站、蘆洲三民高中站、蘆洲站及林口機場捷運A9站等8處捷運站附近的路邊車格納入收費管理，收費機車格收費採計次方式，每一次20元。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，實施4個多月以來，管理成效顯著，原本這些路邊車格周轉率近乎零，平均提升到1.7轉，也就是一天至少能服務一台機車以上，三民高中站更是明顯提升。

交通局表示，市府也針對停放車格、長期欠費的機車依法拖吊移置，收費迄今年11月，已拖吊29輛長期欠費、無牌及廢棄車輛，還有35輛在貼單後自行駛離，有效改善停車秩序及市容管理，也釋出原本遭占用的停車位，節省機車族找車位時間。

許芫綺表示，明年將擴大辦理，目前已全面展開會勘，預計再增加7處捷運站周邊主要道路與1處觀光景點納入收費管理，預計在明年3月1日就能夠上路。

據了解，這新的8處地點包含永和頂溪站、三重菜寮站，其中還有近年成為熱門休憩景點的新店十四張歷史公園也將納入收費，其餘地點尚做最後確認，預計明年就能完整公布。

許元綺說，為減輕民眾停車負擔，新北已推出機車路邊停車定期票、每日一張單、及行動支付優惠三大優惠措施，定期票每張399元開通後30日內可不限路段、次數停放新北市路邊機車停車格，使用行動支付購買還可享優惠價299元，若無常態停車需求，可使用行動支付繳納，可享每筆5元優惠折扣。

新北市今年9月也開始試辦路邊大型重機專用車格，4小時計費1次，每次30元，試辦以來，八里區觀海大道及新莊區三泰路等路段停車率達6成，後續將視試辦情形滾動式檢討，評估擴大區域實施的可行性。

市民蔡小姐說，捷運周邊房價貴，常常需要騎車一段路到捷運站轉乘，收費管理確實能提高找到車位的可能，她建議，除捷運，火車站也可以納入檢討，搭乘大眾運輸的意願會再增加。