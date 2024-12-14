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拆遷戶租屋、置產 新北原民局：不同選擇

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北新店溪洲部落過去因土地位於行水區而遭驅離，居民經抗爭以「333模式」興建「新店區溪洲原住民族文化園區」家屋，2021年完工遷入。記者李成蔭／攝影
新北新店溪洲部落過去因土地位於行水區而遭驅離，居民經抗爭以「333模式」興建「新店區溪洲原住民族文化園區」家屋，2021年完工遷入。記者李成蔭／攝影

新北原民社宅住戶遭強制驅離，各界關注，回顧原民河海濱聚落遭迫遷歷史，配合拆遷者只能租社宅，抵抗者卻有了房屋所有權，如今社宅拆遷戶竟再遭驅離。新北原民局解釋，部落民眾也有自費買屋，社宅以優惠價格出租，兩種是不同選擇，希望族人能理解。

知情人士表示，前台北縣府驅離位在行水區的溪洲、三鶯等小集居部落，1993年中央及地方政府出資購買中正國宅丁區56戶陸續作為原住民住宅，另有三峽隆恩埔社宅150戶，安置溪流河畔阿美族族人，其中有46戶居住近30年，不少居民認為當初政府承諾永久居住。

再度遭驅離的住戶不滿表示，當初堅持繼續留在原部落的居民以「333模式」擁有自己的房屋，但接受安置的民眾卻只能租社宅，尤其又碰上市府排富或候租等理由以要求遷出，原民局來輔導的方式居然是丟下一張說明單，讓長輩自己上網找房，實在令人難以想像。

原民局長Siku Yaway表示，溪洲部落在市府協助下，以「333模式」（市府、住戶自備、銀行貸款各3分之1）興建「新店區溪洲原住民族文化園區」家屋，2021年完工遷入；接受安置在中正社宅的原溪洲部落居民，以地理位置方便及3房每月4000餘元優惠租金居住，是不同選擇。

Siku Yaway提到，已入宅輔導中正社宅拆遷戶，提供一般租屋、包租代管及近期城鄉局招租社宅資訊；有些較不願意接觸的，則改以留紙本說明資訊供參考。

住戶 社宅 驅離

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