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原民租社宅不符資格 再面臨被驅離

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北新店區溪洲部落29年前因位在行水區遭驅離，前台北縣府將族人安置在新店中正國宅，近期卻以合約到期或資格不符為由驅離。議員批市府不理會北縣時期永久居住的承諾，也缺乏配套；原民局表示，當初未提供永久居住權，須公平保障候租戶權益，將提供遷離戶社宅等資源協助。

新北市原民局統計，今年國宅承租戶合約到期且不符合續約資格有41戶，其中拆遷戶反彈最大，目前新店中正社宅5戶、三峽隆恩埔社宅1戶待搬離。

新店中正國宅原民住戶指出，11月22日起收到法院通知須遷出，否則將強制執行。他們質疑當年明明承諾可永久居住，大家已住十多年，如今卻被驅趕，多數居民年逾70歲，憂心「還能搬去哪」？接下來將組自救會，與各地社宅族人持續抗爭。

市議員宋雨蓁說，市府不認台北縣府時期永久居住的承諾，也缺乏配套措施，族人處境情艱難，恐無家可歸；市府說要保障候租戶權益，但拆遷戶與候租戶本質不同，應分開計算才公平。

原民局長Siku Yaway回應，當初因為河海濱聚落居住尚未合法，因此由前北縣府跟中央架構中正社宅安置，當時沒有承諾拆遷戶永久居住權，只是基於還有國宅的空間及默契，讓中正社宅居民可以2年一簽無限期換約，不代表有永久居住權。

Siku Yaway指出，隨著合約到期，新北還有103戶候租社宅，依排富標準及相關條件不再續約；為了候租戶權益及公平性，不得已才向法院申請強制執行，希望族人配合。

候租戶湯先生表示，租屋過程遭受歧視，夫妻倆承租偏鄉房屋，直到2015年申請中正社宅，等了9年才入住，妻子已因癌症過世。候租戶Lawa小姐說，她也從2015年候租，等了9年還沒等到，還要扶養2個孩子，經濟壓力大，希望市府能保障候租戶權益。

國宅 社宅

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