聽新聞
0:00 / 0:00

慶環狀線全面復駛 送「超級好友卡」

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北捷運公司與交通局推出「超級好友卡」，回饋環狀線顧客。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與交通局推出「超級好友卡」，回饋環狀線顧客。圖／新北捷運公司提供

新北環狀線前天復駛，新北捷運公司推出復駛紀念「超級好友卡」，持TPASS基北北桃都會通票卡，除各階段累計出站次數前50名可直接獲贈，其餘搭乘環狀線者也可獲抽獎資格，將送出價值1200元的650張紀念卡。另淡海輕軌系統改善完畢，尖峰時段將再開加班車，讓班距加密。

新北捷運公司說，特製版超級好友卡，卡面設計以環狀線列車車身塗裝為設計靈感。老友回饋獎是自今年4月3日震災後起至12月11日復駛前，持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，且旅次起訖點皆位於環狀線內，累計出站次數前50名即可獲贈「超級好友卡」。

好友感謝獎則是分三階段贈送前50名搭乘者紀念票卡，第一階段是昨天12日復駛後至明年1月11日，第二階段自明年1月12日起至2月11日，第三階段則自明年2月12日起至3月11日。

通車紀念獎則是持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，有進站或出站紀錄，即享有參與抽獎資格，每階段將抽出150位幸運兒，合計送出450張「超級好友卡」。

另外，淡海輕軌通車後，目前平日運量已達約1萬7000人次，較通車初期大幅成長近80%，新北捷運公司配合淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）提速測試完成，淡海輕軌將從16日 起更新時刻表，並加發上午尖峰班次，原本4到6分鐘班距，可以再減1分鐘，以利旅客與北捷淡水信義線紅樹林站轉乘。

捷運公司 新北捷運 環狀線

延伸閱讀

新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

慶祝環狀線通車 搭乘環狀線搶復駛紀念「超級好友卡」

新北捷運環狀線復駛 民眾：通勤更方便

影／侯友宜視察環狀線 今中午全線恢復通車

相關新聞

紓解跨年及阿妹演唱會人潮 北捷這2站進站免費搭

今年跨年，台北市府前廣場辦晚會，台北大巨蛋也有張惠妹演唱會，將吸引20多萬人齊聚，市府鼓勵大眾搭乘北捷綠線，明年1月1日...

慶環狀線全面復駛 送「超級好友卡」

新北環狀線前天復駛，新北捷運公司推出復駛紀念「超級好友卡」，持TPASS基北北桃都會通票卡，除各階段累計出站次數前50名...

原民租社宅不符資格 再面臨被驅離

新北新店區溪洲部落29年前因位在行水區遭驅離，前台北縣府將族人安置在新店中正國宅，近期卻以合約到期或資格不符為由驅離。議...

拆遷戶租屋、置產 新北原民局：不同選擇

新北原民社宅住戶遭強制驅離，各界關注，回顧原民河海濱聚落遭迫遷歷史，配合拆遷者只能租社宅，抵抗者卻有了房屋所有權，如今社...

新北瑞芳爪峰親水步道啟用 超Q彩繪好好拍

瑞芳區連接爪峰里和新峰里的基隆河親水步道，歷經將近半年的時間，終於有了新面貌，除了周邊基礎建設的改善，也有不少超Q的彩繪圖案，以貓咪為主角，沿著步道都有不同驚喜，今(13)日為慶祝完工落成啟用，里長也準備紀念品和點心與前來的民眾分享喜悅。

冬至夜最長 新北石門老人會搓湯圓熱鬧過佳節

冬至是一年當中夜晚最長的一天，也是家家戶戶都會吃湯圓團圓的日子，石門區老人會每年都會邀請長輩會員與社區中的學生一起來搓湯圓同樂，並且為了將冬至吃湯圓的意義傳承，長輩們也在現場分享冬至一定要吃湯圓的原因，大家一起搓湯圓十分熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。