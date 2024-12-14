慶環狀線全面復駛 送「超級好友卡」

新北環狀線前天復駛，新北捷運公司推出復駛紀念「超級好友卡」，持TPASS基北北桃都會通票卡，除各階段累計出站次數前50名可直接獲贈，其餘搭乘環狀線者也可獲抽獎資格，將送出價值1200元的650張紀念卡。另淡海輕軌系統改善完畢，尖峰時段將再開加班車，讓班距加密。

新北捷運公司說，特製版超級好友卡，卡面設計以環狀線列車車身塗裝為設計靈感。老友回饋獎是自今年4月3日震災後起至12月11日復駛前，持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，且旅次起訖點皆位於環狀線內，累計出站次數前50名即可獲贈「超級好友卡」。

好友感謝獎則是分三階段贈送前50名搭乘者紀念票卡，第一階段是昨天12日復駛後至明年1月11日，第二階段自明年1月12日起至2月11日，第三階段則自明年2月12日起至3月11日。

通車紀念獎則是持TPASS基北北桃都會通搭乘環狀線，有進站或出站紀錄，即享有參與抽獎資格，每階段將抽出150位幸運兒，合計送出450張「超級好友卡」。

另外，淡海輕軌通車後，目前平日運量已達約1萬7000人次，較通車初期大幅成長近80%，新北捷運公司配合淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）提速測試完成，淡海輕軌將從16日 起更新時刻表，並加發上午尖峰班次，原本4到6分鐘班距，可以再減1分鐘，以利旅客與北捷淡水信義線紅樹林站轉乘。