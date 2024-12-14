紓解跨年及阿妹演唱會人潮 北捷這2站進站免費搭

瑞芳區連接爪峰里和新峰里的基隆河親水步道，歷經將近半年的時間，終於有了新面貌，除了周邊基礎建設的改善，也有不少超Q的彩繪圖案，以貓咪為主角，沿著步道都有不同驚喜，今(13)日為慶祝完工落成啟用，里長也準備紀念品和點心與前來的民眾分享喜悅。

2024-12-13 18:24