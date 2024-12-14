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紓解跨年及阿妹演唱會人潮 北捷這2站進站免費搭
今年跨年，台北市府前廣場辦晚會，台北大巨蛋也有張惠妹演唱會，將吸引20多萬人齊聚，市府鼓勵大眾搭乘北捷綠線，明年1月1日凌晨0點，從松山新店線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數、當趟車資免費優惠。
「為紓解跨年晚會及大巨蛋阿妹演唱會群眾，市府頭次祭出免費搭乘捷運。」副市長李四川表示，請民眾多多利用，不但省錢，回家也省時間，12月19日將開跨年記者會詳細說明。
依據以往經驗，跨年晚會搭乘捷運散場人潮量大，人潮多搭捷運藍線及紅線，也造成乘客等候排隊進場時間較長，台北捷運公司表示，今年跨年適逢上班日，加上跨年活動，人潮預估都會擠在板南線、淡水信義線，因此呼籲改搭綠線。
北捷表示，從明年1月1日的凌晨0點到清晨6點，只要持有電子票證、單程票從松山新店線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，如果使用單程票的旅客，可以到南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，領取單趟車票乘車。
北捷表示，散場後從市府站或國父紀念館站，步行大約20分鐘前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車，或是走到光復南路搭乘接駁車前往松山新店線轉乘。
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