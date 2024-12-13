讓頭腦多運轉 新北汐止忠山里長輩減緩失能樂共餐

為了鼓勵長輩們多走出家門，跟鄰居聊聊天，一起運動身體也更健康，汐止區忠山里除了辦共餐也辦健康促進課程，每個星期五安排不同課程，有專業老師帶著長輩做運動、還有腦力激盪，除了延緩失智、失能，也能讓長輩更健康。

聖誕節就快到了，除了有聖誕紅點綴，今(13)日星期五的健康促進課程，則帶著長輩跳應景的健康操，現場氣氛好歡樂，而其實這群學員動靜皆宜，接著又坐在椅子上，運動完了，開始要動動腦做測驗，延緩失能，存腦第一步，訓練認知能力，包括注意力、反應速度和思考彈性。

忠山里長吳國全提到，在活動中心每個星期五舉辦的是里民都很期待的健康促進課程還有老人共餐，這個活動已經進行了六、七年了，越做越好，其中共餐都有超過百人參加，也因為大家都很期待，所以，里辦公處以及龍馬湖發展協進會都不敢懈怠，在健康促進教育部分，從剛開始大家有一些抗拒，因為大家都覺得自己很健康不需要，但是等真的不健康的時候，又不能動了，所以，一直持續在宣導亞健康的觀念，慢慢的大家接受了，越來越多人來上課運動、也動動腦，減緩失能，越運動也越健康了，希望這個活動能夠持續下去，越做越好、越做越溫暖。

民眾說因為年紀大了，平時很少運動，來活動中心做運動之外，也能多交一些同齡層的朋友，還有像是認知退化、四肢也慢慢退化，腦袋也慢慢退化，但是來參加健康促進課程，至少可以讓自己的腦袋運轉一下，身體也能運動一下，很健康。

有學員也說，很喜歡來上課，從一開始就加入已經好幾年了，來上課可以運用頭腦，不然，常常什麼都記不起來，常常眼鏡放在頭上，找不到，所以，走出來到活動中心學習新事物，最重要的是讓自己的頭腦動一動，減緩失智失能，汐止區忠山里每個星期五都會舉辦健康促進課程，帶長輩們在吃飯前動健康做運動，還有腦力激盪，接著中午時間共餐，現在越來越多人參與，長輩做運動也裝便當回去吃，鄰居間有機會聊天交流很不錯。