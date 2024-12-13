新北汐止希望小棧展現柔性司法 士林地檢署來訪視

為了服務民眾，提供司法相關服務，在汐止區公所一樓的司法保護據點希望小棧，成立到現在已經超過10年，除了提供法律諮詢，值班的志工也是士林地檢署的榮譽觀護人，有時也要充當心靈導師，為民眾排憂解難，而歲末年終，今(13)日士林地檢署也來訪視關懷，為志工加油打氣。

士林地檢署主任觀護人黃婉鈺表示，今天很開心來到汐止區公所希望小棧，自己是8月份才來到士林地檢署，那一般人對地檢署的印象就是冷冰冰的衙門，但是，為了營造柔性司法的概念跟形象，其中汐止區也是士林地檢署服務的轄區，可是距離比較偏遠，所以，也希望柔性司法能夠深入服務，希望小棧這個名字取的非常好，希望能夠帶給汐止區的民眾，如果遇到一些困難或問題的話，都可以就近尋求協助。

士林地檢署有一群很棒的後盾就是榮譽觀護人，也是士林地檢署的志工，每人都訓練有素，對於法律素養都有一定程度，司法保護的部分也是希望能夠落實到提前去預防，勝於之後再去做解決跟處理，像現在政府一定強調要打詐，希望能夠加強民眾一些反詐騙的概念，以及反毒相觀的法治概念的宣達，這些都藉由這一群溫暖的力量，把相關的法治觀念延伸到地方，民眾如果有一些法律諮詢或是有些不清楚的，都可以到希望小棧就近尋求協助。今天來希望小棧和志工們聊一聊，看看士林地檢署還有沒有什麼地方需要再精進，大家進行意見交流。

汐止司法希望小棧榮譽觀護人鄭予庭說，非常榮幸有這個機會能夠在希望小棧這個單位服務了12年，過程中累積了很多經驗，學習了非常多的心得，希望能夠繼續有機會幫汐止區的民眾服務。

汐止司法希望小棧榮譽觀護人謝祚敏指出，今天非常的高興，士林地檢署主任觀護人一上任就汐止的關懷小棧來關心志工、民眾，現在最重要的就是反詐騙加強宣導，還有反毒、反賄選等等的法治宣導，讓民眾知道加深印象。