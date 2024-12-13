新北淡水崁頂里劃分說明會 增新崁里及新市里

新北市淡水區人口快速增加，因應淡水新市鎮發展愈來愈快速，近期淡海國小的完成及崁頂市民活動中心的啟用，讓新市鎮機能完善，而人口直逼三萬人的崁頂里，更是新北市第三大里，因此新北市民政局針對淡水區的部份，將崁頂里，一分為三，包括原有的崁頂里外，再增加新崁里以及新市里，另外也會對於沙崙及油車兩個里來進行里界的調整，以及崁頂里公司田溪以南劃入新春里。

淡水區長陳炳仲表示，就目前規劃，將會新增2個里，崁頂里一分為三，以沙崙路二段以西為原崁頂里、再來新市二路、濱海路二段、義山路一段以北為新崁里，以南則是為新市里，人口分配分別為8393、8980以及12562人，另外針對現場有民眾提出在新春里部份劃進新興里的住戶持反對意見，經過協調也決定不劃入。

新北市議員鄭宇恩也在現場了解，對於住戶的意見還是必需尊重，並且找出配套方法來協助解決，另外像是戶籍資料的更動，也希望公所能夠在不擾民的前提下來進行。崁頂里長也表示，這樣的劃分是依照目前進行且完成的建案戶數，以及社會住宅的戶數來預設未來劃分後的狀況，人口密度也是經過考量所調整。另外在說明會後，年底公所提報、明年民政局審查送交市議會，最快在2026年下一屆地方選舉就會實施。