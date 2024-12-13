冬至夜最長 新北石門老人會搓湯圓熱鬧過佳節

冬至是一年當中夜晚最長的一天，也是家家戶戶都會吃湯圓團圓的日子，石門區老人會每年都會邀請長輩會員與社區中的學生一起來搓湯圓同樂，並且為了將冬至吃湯圓的意義傳承，長輩們也在現場分享冬至一定要吃湯圓的原因，大家一起搓湯圓十分熱鬧。

石門老人會榮譽理事長陳朝吉說，因為冬至夜漫長，以往農業時代生活條件不好，為了要度過漫漫長夜，家家戶戶都會準備充滿飽足感的糯米糰，動手自己製作成湯圓，在冬至這天吃下湯圓，晚上睡覺才能一覺飽足到天明。

石門老人會理事長李佳安表示，每年都會邀請長輩會員來吃湯圓過佳節，這次還有石門實中、老梅實小附設幼兒園的學生們一起圍著桌子搓湯圓，而長輩們也教導學生要如何才能搓圓，也因為幼童們的手掌較小，所以讓他們搓小湯圓，如此也讓現場氣氛融洽，充滿歡笑聲。

市議員陳偉杰也在今年議會會期結束後來到石門與長輩同樂，並且宣布明年市府將會成立照顧長輩的專責機構的好消息，期待新北市不同年齡層的市民在市府多元服務的照顧下都能安居樂業，並且在新北安養度過有品質的晚年人生。