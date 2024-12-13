新北瑞芳爪峰親水步道啟用 超Q彩繪好好拍

瑞芳區連接爪峰里和新峰里的基隆河親水步道，歷經將近半年的時間，終於有了新面貌，除了周邊基礎建設的改善，也有不少超Q的彩繪圖案，以貓咪為主角，沿著步道都有不同驚喜，今(13)日為慶祝完工落成啟用，里長也準備紀念品和點心與前來的民眾分享喜悅。

這幾年由地方里長和志工的用心維護下，步道周邊景觀很不錯，但是步道上方的牆面，因為年久失修早已經斑駁不堪，因此，在區公所和市議員林裔綺協助爭取經費下，花費一百多萬來改善親水步道的景觀。

親水步道很適合散步健走，雖然短短不到五百公尺的距離，但一旁有地方用心栽種的花草，讓景觀提升不少，更有地方發揮的小巧思，讓走在步道上的民眾還能瞭解地方歷史。

爪峰里里長簡明慧說，這條親水步道環境優美，但周邊綠美化都需要苦心經營，才有現在看到的成果，現在在多方協助下，硬體設施也有了改善，包括牆面，立柱都可以看到可愛的彩繪樣式，也希望民眾都可以來走走看看。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，一年多來議員與公所及里長多次會勘，並爭取一百多萬的經費，現在親水步道設施改善，牆面彩繪終於全數完成，也希望完善的步道可以提高民眾使用率，大家多運動更健康。

瑞芳區區長楊勝閔也說，親水步道完善可以提供給民眾休憩空間，今天舉行落成啟用典禮，有三百多人來一起逗熱鬧，志工也用心張羅點心，里長也準備伴手禮，讓來參與的民眾都滿載而歸。