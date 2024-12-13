讚黃筱雯永不放棄精神 市長蔣萬安贈10萬勉勵金

北市體育局表示，拳擊女將黃筱雯奪世界拳總年終賽冠軍，市長蔣萬安頒新台幣10萬元勉勵金，讚其傑出表現及永不放棄精神，希望她再創佳績，進軍2026年日本名古屋亞運。

北市體育局今以新聞稿表示，在2020東京奧運勇奪銅牌、並拿下台灣在奧運賽場上首面拳擊獎牌的北市女將黃筱雯，雖歷經杭州亞運、巴黎奧運受挫低潮，但仍勇不言放棄，近期在世界拳擊總會年終賽擊倒強敵、摘下女子54公斤級金牌，朝重返榮耀之路邁進。

體育局表示，市長蔣萬安市長今接見黃筱雯並頒贈10萬元勉勵金，大讚她在競技場上傑出表現及永不言退精神，堪為運動員楷模，期許黃筱雯能再創佳績，進軍2026年日本名古屋亞運；黃筱雯則回贈一副親筆簽名的拳擊手套，將再奮勇打出好表現。

體育局表示，黃筱雯少年時於北市設有拳擊基層訓練站的蘭州國中就讀，並在「第二個父親」、啟蒙教練劉宗泰引領之下，踏入拳擊領域並逐漸展露頭角，先是於2013年當選青少女國手，並在2014年中國南京青年奧運斬獲第6名，後續於2015年世界青年女子錦標賽、2016年世界大學運動會、2017年亞洲女子拳擊錦標賽取得佳績；2020日本東京奧運會上，首次站上世界體壇最高殿堂的黃筱雯一鳴驚人，勇奪51公斤級銅牌，也是台灣史上首面奧運拳擊獎牌。

體育局說，雖然今年巴黎奧運因裁判爭議判決而痛失奪牌機會，黃筱雯仍努力不懈，在首次舉辦的2024年世界拳總年終賽4：1擊敗蒙古強敵埃蘇格（Oyuntsetsegiin Yesugen），再登世界冠軍證明實力。

體育局指出，蔣萬安不僅感謝她在運動場上成就再次讓全國人民備感驕傲，尤其奮勇向前甩脫低潮的精神，更堪為楷模，特贈10萬元勉勵金；黃筱雯則回贈親筆簽名拳擊手套，2人一同擺出帥氣揮拳姿勢；黃筱雯說來年必穩紮穩打，繼續維持女子54公斤量級賺取世錦賽積分，展望亞奧運等大舞台。