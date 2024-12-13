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台北跨年散場搭乘綠線 當趟車資免費
114年1月1日0時至上午6時，凡是持電子票證、單程票從松山新店線南京三民站、臺北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，歡迎民眾多多利用松山新店線避開擁擠人潮；持有電子票證的旅客可直接刷卡進站，欲使用單程票的旅客可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，領取單趟車票乘車。
臺北捷運表示，為配合臺北市政府前廣場跨年晚會，臺北捷運循例自113年12月31日6時起至114年1月1日24時(小碧潭支線及新北投支線除外)，連續42小時營運不收班。由於今年跨年適逢上班日，加上市府前廣場跨年活動，根據以往跨年經驗，散場時人潮眾多，預估板南線、淡水信義線等候進站時間較長，臺北捷運公司呼籲，與其排隊等候進站，不如步行搭乘綠線，掌握「跨年搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆。」的搭車策略，散場後從市政府或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車，或是至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線轉乘。
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