台北跨年散場搭乘綠線 當趟車資免費

114年1月1日0時至上午6時，凡是持電子票證、單程票從松山新店線南京三民站、臺北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，歡迎民眾多多利用松山新店線避開擁擠人潮；持有電子票證的旅客可直接

2024-12-13 16:05