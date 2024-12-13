快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

聽新聞
0:00 / 0:00

台北跨年散場搭乘綠線 當趟車資免費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

114年1月1日0時至上午6時，凡是持電子票證、單程票從松山新店線南京三民站、臺北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，歡迎民眾多多利用松山新店線避開擁擠人潮；持有電子票證的旅客可直接刷卡進站，欲使用單程票的旅客可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，領取單趟車票乘車。

臺北捷運表示，為配合臺北市政府前廣場跨年晚會，臺北捷運循例自113年12月31日6時起至114年1月1日24時(小碧潭支線及新北投支線除外)，連續42小時營運不收班。由於今年跨年適逢上班日，加上市府前廣場跨年活動，根據以往跨年經驗，散場時人潮眾多，預估板南線、淡水信義線等候進站時間較長，臺北捷運公司呼籲，與其排隊等候進站，不如步行搭乘綠線，掌握「跨年搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆。」的搭車策略，散場後從市政府或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車，或是至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線轉乘。

聚傳媒

捷運公司 松山新店線 跨年晚會

延伸閱讀

台南12/21搖滾耶誕演唱會 韓國EVNNE將登台

北巿跨年晚會散場 李四川曝一圖：省錢也省時間

北巿跨年散場搭綠線 北捷這2站刷卡...不限站點免費搭

大中華基金 逢低布局

相關新聞

新建新北土城廣福所交通分隊暨健身中心啟用 歷任分局長所長來見證

耗資2億多元，費時2年多興建的新北市土城警分局廣福派出所、交通分隊暨新北市政府體育局健身中心共構大樓，今天盛大舉行落成啟...

雙城上海團16日前全抵台 維安緊張警方將設「表達意見區」

雙城論壇將於17日正式登場，上海團成員將分成7個團陸續在16日前抵達台北。台北市議員秦慧珠下午在議會警政衛生委員會關心雙...

讚黃筱雯永不放棄精神 市長蔣萬安贈10萬勉勵金

北市體育局表示，拳擊女將黃筱雯奪世界拳總年終賽冠軍，市長蔣萬安頒新台幣10萬元勉勵金，讚其傑出表現及永不放棄精神，希望她...

台北跨年散場搭乘綠線 當趟車資免費

114年1月1日0時至上午6時，凡是持電子票證、單程票從松山新店線南京三民站、臺北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，歡迎民眾多多利用松山新店線避開擁擠人潮；持有電子票證的旅客可直接

新莊廣停三臨時平面停車場下周開放 免費停車至12月底

新莊塭仔圳重劃區內的廣停三臨時平面停車場將於16日起試營運至12月底，新北市交通局表示，共計有73格汽車停車位開放免費停...

新北包種茶上市 台北希望廣場展售會消費滿額送限量小禮

新北市包種茶正是產期，新北市府將於12月14、15日在台北市希望廣場辦理展售會，消費滿額贈品茗杯及好茶巾，比賽茶優良獎9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。