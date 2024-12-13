新建新北土城廣福所交通分隊暨健身中心啟用 歷任分局長所長來見證

耗資2億多元，費時2年多興建的新北市土城警分局廣福派出所、交通分隊暨新北市政府體育局健身中心共構大樓，今天盛大舉行落成啟用典禮，邀請歷任分局長及廣福派出所所長一同出席，共同見證這個重要時刻。新北市長侯友宜表示，土城交流道與司法園區都已開始規畫，未來土城的建設與發展將會更加繁榮。

土城警分局廣福派出所、交通分隊暨新北市政府體育局健身中心共構大樓位於土城區莊園街，共構大樓耗資2億5764萬元，歷經2年多規畫與施工，整棟建築設計功能齊全，1、2樓為廣福派出所辦公廳舍和待勤室，值班台特別加裝強化安全的「H型鋼構」為員警執勤增添保障。

至於3、4樓是交通分隊辦公與休憩空間，5樓為配備有現代化器材的健身中心，未來將為在地居民提供優質的運動服務，大樓對面還有中央公園地下停車場，讓洽公民眾停車更加便利，解決以往停車困難的問題。

新北市體育局指出，5樓健身中心即日起同步試營運，今起至114年1月27日開放民眾免費使用，歡迎共同體驗高品質的健身設施，享受運動的樂趣，為生活增添更多健康活力。

侯友宜表示，會持續改善第一線警察人員工作環境，從蘆洲警分局成州派出所到土城警分局廣福派出所陸續啟用，展現市府對基層員警的重視，明年還有包括三重分局交通分隊及瑞芳分局貢寮分駐所等多處新廳舍完工啟用。