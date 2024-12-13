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新莊廣停三臨時平面停車場下周開放 免費停車至12月底

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新莊塭仔圳重劃區內的廣停三臨時平面停車場16日起試營運。圖／新北市交通局提供
新莊塭仔圳重劃區內的廣停三臨時平面停車場16日起試營運。圖／新北市交通局提供

新莊塭仔圳重劃區內的廣停三臨時平面停車場將於16日起試營運至12月底，新北市交通局表示，共計有73格汽車停車位開放免費停車，明年元旦起正式收費營運，提供有停車需求的民眾多加使用。

交通局停車管理科代理科長王昶閔指出，廣停三臨時平面停車場位在新莊區新樹路69號旁，由交通局依地方停車需求與地政局合作新闢的平面停車場。

考量塭仔圳地區地勢低窪，地政局在停車場下方建置新莊區第一座地下滯洪池，並採用離槽式滯洪池設計，可增加塭仔圳地區滯洪能力。

王昶閔說，廣停三臨時平面停車場規劃了73格汽車停車位，導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及全場設置QR CODE掃碼繳費等多元支付方式，以及24小時的監控管理，使車輛可以快速進場，減少排隊等候情形。

由於停車場鄰近西盛環保河濱公園、輔大捷運站，除能紓解周邊居民停車需求之外，也讓捷運轉乘及公園運動遊憩民眾臨時停車更加方便。

交通局指出，廣停三臨時平面停車場將於下周一起試營運，開放免費停車，明年1月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時20元、月票2500元，12小時停車上限收費150元，月票登記抽籤辦法已公告於交通局網站，歡迎有停車需求的民眾多加利用。

停車場 塭仔圳

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