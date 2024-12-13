新北包種茶上市 台北希望廣場展售會消費滿額送限量小禮

新北市包種茶正是產期，新北市府將於12月14、15日在台北市希望廣場辦理展售會，消費滿額贈品茗杯及好茶巾，比賽茶優良獎92折購買優惠只到15日，農業局推薦包種茶不論冷泡、熱泡都合適。

包種茶屬部分發酵茶，素有「百萬冠軍茶」之美譽。新北市是北台灣最主要的包種茶產地，包含坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等區。

新北市茶師透過精湛且專業的製茶技術，茶葉經採摘後透過萎凋、攪拌、炒菁、揉捻等複雜又細緻的步驟，巧妙製作出外觀緊結條索狀、茶湯水色蜜黃碧綠透亮的包種茶，且入口滋味圓滑甘醇鮮爽，充滿特殊花香。

同時，包種茶諧音「包中」，可以給考生帶來「包準考中」、金榜題名的祝福，也推薦贈送給親友，表達求職、求子、求姻緣順利成功的好彩頭。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，新北特色茶品將於12月14、15日在北市希望廣場展售，現場可以品味包種茶幽雅撲鼻的鮮味與花香，感受清新圓滑的茶湯韻味。凡至冬茶展售會每日消費滿3000元就可獲得品茗杯，滿5000元加贈好茶巾，邀請民眾到冬茶展售會品好茶、逛市集。