「看見需要」 新北農業志工彭敏華獲銅心獎：將愛與幸福傳出去

新北市農業局今舉辦「113年度新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀請24隊近500位農業志工齊聚一堂，由新北市農業局長諶錫輝親頒感謝獎狀及獎座，感謝志工服務奉獻。其中獲銅心獎的彭敏華表示，社會很多地方需要志工存在，看見需要並將愛與幸福傳出去，意義非凡也快樂前行。

新北市農業志工隊計有24隊、近千人，服務涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，因對農業及生態有熱忱而加入新北農業志工，協助農業局政策推廣、食農教育及生態導覽等服務。今農業局針對貢獻卓越者頒發金心、銀心及銅心獎。

其中土城區農會志工隊長彭敏華，原從事金融業，因緣際會接觸土城區農會，了解農會為民眾提供服務後有感而發選擇提早退休，投入農會志工行列，成為人生重要轉捩點，加入農會志工隊後至今邁入10年，熱心服務榮獲銅心獎殊榮。

彭敏華表示，志工隊除協助推廣農產品，還會到各小學做戲劇表演，使孩子們了解吃蔬果好處。近兩年志工隊也加入綠色照顧關懷站，除製作愛心便當給弱勢長者外，也需打電話噓寒問暖及關懷陪伴，讓彭敏華深刻體會社會很多地方需要志工存在，看見需要並將愛與幸福傳出去。彭敏華從銀行的服務台，到站上志願服務的舞台，這對她來說意義非凡，也願意持續在服務的路上快樂前行。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市推動農業健康市政策，志願服務有助於促進身體及心靈健康，志工許多服務內容也使新北環境更健康。每逢歲末，都會將農業志工團聚在一起，感謝志工們這一年來無私奉獻。