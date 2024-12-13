談2年公職心得！若重回評論員角色...蔡詩萍：對公部門「會責不會苛」

台北市文化局長蔡詩萍受廣播節目專訪，恰巧12月即將滿上任2年，主持人問及這2年的心得和計畫。蔡詩萍談到，明年計畫的台北戲劇獎和翻轉西區，他也說，如果重回評論，更了解公部門難為之處，「我會責，但不會苛。」

蔡詩萍分享，今年於大安森林公園舉辦白晝之夜，活動前幾天正好碰到康芮颱風侵襲，事前面臨是否要停辦的決策，但考慮到上百團隊合作，且接近年末，補辦機率是0，「取消就是沒有。」幸好，颱風假只放了一天，但緊接著又要面對災後的復原。

蔡詩萍說，在跨局處的合作之下，順利將幾個通道清空出來，法國駐台代表也很開心活動能如期舉辦，雖然有人會批評沒有雨備、路滑危險、為什麼不延後等，「但這樣好幾個月的準備就沒有了。」他體悟到公部門太多需要妥協、交涉。

談起路樹、跨局處合作，蔡詩萍有感，上任後才知道3千多棵的老樹竟是文化局所負責，但其實蠻感動，有天議會質詢時談到老樹和文化關係，他說明，一棵樹木成長40、50年甚至上百年，代表著與當地居民、社區共同的記憶，這正是文化。

將滿兩年的文化局長生涯，蔡詩萍說到正在孕育的計畫，其一是台灣東尼獎支撐的台北戲劇獎，目前已有60組的評審，當中也有10名民眾擔任，正在輪流看劇，明年將會在台北表演藝術中心舉辦頒獎，「入圍就要走紅毯，也要讓演員們享受金馬、金鐘、金曲的明星架勢。」

為了紮根、扶植戲劇界，蔡詩萍也說，在紅樓計畫作為中小型劇場「定目劇」的空間，他發現其實台灣3、4人的讀劇其實也很流行，也能演上好幾十場，可見仍是有一定客群，所以政府也得幫忙協助。

另一項計畫則是翻轉西區，蔡詩萍說，萬華除了西門町之外，也有許多老城區，上任後親自帶著跨局處首長一起走過，像是萬華的茶室，被汙名化或被貼上情色標籤沒落，但是好幾個萬華茶室園區都在巷弄內，「只要做好公安消防、燈光藝術設計，保留茶室文化，又或閒置的空間作為藝文、咖啡小店等，會是全新風貌。」

再者，西門町的紅包場文化，蔡詩萍說，有些演藝人員可能年老失去了舞台，但是他們要的不是政府施捨，而是重振登台，看見紅包場其實也有固定客源，所以北市府想要搭建起平台，透過民間商業機制，藝人也能靠本領賺錢。

官場走來2年，蔡詩萍說，如果離開公職，重拾評論員，多少能理解公部門心情，「我會責，但不會苛。」了解公部門的為難，尤其現在光是一個政策起心動念就可能被批評到最後。主持人也問，現在當局長，還有沒有寫政治評論，他也說，上任時有和市長承諾不會評論，還是有寫一點筆記，但沒有發表。