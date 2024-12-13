金山區長巡轄區...手機拍美照成桌曆 劉昌松：凝結感動那一刻

學法律的新北市金山區長劉昌松，曾經擔任過新北市樹林、永和區清潔隊長，養成四處巡查的習慣，區內大小事他幾乎都會到現場視察，一來了解實情，二來愛好攝影的他，用手機記錄影像。他不只在臉書分享金山好山好水，還把美照印製成桌曆致贈給區內各學校機關團體或是志工，十分搶手。

今年10月山陀兒在金山造成嚴重淹水災情，劉昌松就忙得四處勘災，有一天豪雨不斷，陽金公路路段邊坡淘空，道路上滿是黃泥滾石，他搭的公務車被泥水覆蓋擋風玻璃，最後連車牌也被沖走，驚險逃過險境。還有一次彼被虎頭蜂襲擊，額頭被螫傷。

劉昌松親力親為的個性，其實他十分愛好攝影，除了處理現場狀況外，他跑山跑海其也是想到現場，拍下記錄影像及記錄各種不同的人文風情。他雖然不是專業攝影，但都拍出很有構圖及味道的照片。

有中角的沙灘、秀麗的美人山、六股的甘藷田、遠眺的基隆嶼、跳石海岸、金山二媽回娘家、北海岸火舞等，美照都令人眼睛一亮。

劉昌松說，金山區連續2年印製桌曆致贈給區內各學校機關團體或是志工，甚至也贈與給遠道而來交流參訪的紐西蘭、日本等國家的貴賓。透過桌曆內的照片分享金山區的人文歷史及地理風景，讓國外的朋友能夠對美麗的金山有初步的認識。

劉昌松表示，金山區位於北海岸，除了豐富多采的人文歷史，更有美麗動人的山海自然景觀和溫泉，一年四季各有不同的風情呈現。

今年桌曆內的照片都是劉昌松用手機拍攝下來的，他說，雖然並不是專業拍攝，但是都是在不同的時間地點，「把所見的感動凝結在那一刻記錄下來」，然後分享給大家一起欣賞。