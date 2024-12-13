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新北元旦升旗移師碧潭 宜市、羅東辦跨年晚會

聯合報／ 記者李成蔭陳敬丰戴永華／連線報導
新北副市長朱惕之昨於元旦升旗發布記者會說明114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」，有關局處也到場一同宣傳。記者李成蔭／攝影
新北副市長朱惕之昨於元旦升旗發布記者會說明114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」，有關局處也到場一同宣傳。記者李成蔭／攝影

2025新年將至，新北以往元旦升旗多辦在市民廣場，今年移師新店碧潭東岸廣場，活動結合親子健走，邀卡通明星「救援小英雄波力Poli」與市民同樂，完成集章任務可抽獎或兌換獎品。宜蘭市、羅東鎮都辦跨年晚會，動力火車、閰奕格等將兩地開唱。

新北副市長朱惕之昨為元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」宣傳暖身，他說，健走路線全長2.5公里，從碧潭東岸廣場出發，步行至親情河濱公園後折返。沿途除行經碧潭堰、夢遊天地兒童遊戲場及寵物公園等市政建設，也將設有卡通明星賽道標語牌為跑者打氣。

民政局表示，活動結合卡通明星「救援小英雄波力Poli」，完成報名並完賽可獲授權款兒童背包及方巾，還可參加抽獎。限額2000名，12月13日上午10時開放線上報名。

宜蘭市跨年晚會首度移師宜蘭運動公園舉行，延長煙火秀秒數，內容更豐富，也有市集等其他亮點；市公所公布首波表演卡司，邀藝人動力火車等首度來到宜蘭陪跨年。羅東鎮跨年維持在中山公園前，卡司包含閰奕格、持修等9組歌手，晚會從晚上9時開始，隔日凌晨0時30分結束，施放180秒跨年煙火。

卡司曝光後，不少民眾認為動力火車更具知名度，羅東鎮公所表示，除了預算考量，中山公園空間也有限，難以容納太多觀眾，以支持新生代歌手為主，提供年輕人表演的舞台。

元旦升旗 宜蘭 跨年晚會

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