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因震損修復8個月 新北環狀線恢復全線通車

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
403花蓮大地震造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致板橋中和段無法營運，如今已修復完成，並經恢復行駛前的全路段整合營運測試作業，昨天中午十二時恢復全線通車。記者侯永全／攝影
403花蓮大地震造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致板橋中和段無法營運，如今已修復完成，並經恢復行駛前的全路段整合營運測試作業，昨天中午十二時恢復全線通車。記者侯永全／攝影

403地震造成新北環狀線設施受損，造成板新、中原及橋和站之間無法營運，經8個月努力，施工任務提早達陣，昨午恢復全線營運。環狀線運量從中斷前6萬降到3萬人次，民代建議可多辦活動，讓運量早日回籠。

新北市長侯友宜昨偕立委、議員一同搭車，隨即宣布新北環狀線12日中午起全線通車。侯說，環狀線在地震後受損嚴重，過去台灣都沒看過，施工過程棘手。

對近期動態測試引發的噪音問題，侯表示，路線轉彎處容易造成噪音，帶給市民困擾，也感謝市民體諒，恢復正常後，噪音問題也可改善。

侯指出，修復工程有強化耐震，把盤式支撐強度增強66%，還有拉拔裝置、防落橋設置第二道防線，把鋼箱梁做雙重保護機制。環狀線也恢復正常班距尖峰時段5至7分鐘、離峰時段8至10分鐘。

另為強化多元營收，新北捷運也發展副業，與超商業者合作，選在環狀線十四張站開首家自營超商，站店合一，滿足旅客交通及生活消費需求。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，今年起推動「大車站計畫」，隨著新北環狀線全面復駛，運量趨於穩定，十四張站超商由業者提供零售業型態技術支援、捷運公司自營，車站服務處與零售店舖相結合，十四張站如果經營順利，未來將在環狀線板橋站、新北產業園區站擴點。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，十四張站為環狀線與安坑輕軌交會點，位置絕佳，站內空間大，店內全為新北捷運員工，未來也考慮在站內發展飲食、投幣洗衣等。

市議員黃心華肯定捷運公司多角化經營，也提醒需注意員工是否超過負荷及符合專業問題，目前捷運公司還有員額，建議要招募具商業管理或服務業專業人才，讓副業經營發揮更好效果。

捷運公司 新北捷運 環狀線

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