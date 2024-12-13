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新北總預算審竣 藍綠盼錢花刀口

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議會審查新北市府明年度預算，議員發現「補助地方發展、改善環境及活動辦理相關費用」編列4千萬，實際補助從新北耶誕城到公墓除草，甚至辦理特定行政區活動，並不妥當。三黨協商後統刪6億4700萬，由市府自行調整，並要求市府應把錢花在刀口上。

新北議會審查通過明年度總預算，歲入原列2096億1274萬5000元，刪除6億1111萬800元，歲出原列2231億1274萬5000，刪除6億4700萬元，預算不平衡3588萬9200元由市府自行調整；其他附屬單位基金部分，明年會期再戰。其中歲出逾2231億元再創新高，不過今年少了選戰硝煙味，審查過程算平和，市長侯友宜向議會致意。新北市政府說，感謝議會審議、支持，市府將妥適運用預算。

議會也決議，除上級補助款及回饋金審議刪除或刪減預算項目及金額，在執行期間不得追加減或墊付；市府各機關經常門業務費1000萬元以上預算科目，應於預算執行完畢後4個月內，提送成果報告於議會。

民進黨團總召張維倩說，預算協商各議員僵持不下的民政局編列4千萬元補助款，實際用途從新北耶誕城到公墓除草，甚至辦理特定行政區活動，但實際上各行政區都應比照，別讓民眾覺得厚此薄彼。市議員顏蔚慈附帶要求這筆費用預算科目於115年度執行時，不得再補助新北歡樂耶誕城。

國民黨團書記長陳偉杰表示，今年因少了選舉，各黨協商間相當平和，希望能回歸地方建設，也盼市府能將預算用到符合目的與需求。

公墓 議員

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