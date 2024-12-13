動支救命錢 北市二備金修公廁挨批

台北市編列俗稱「救命錢」的第二預備金7.4億元，議會財建委員會審查中，但藍綠議員認為，很多局處動支二備金後，未向議會說明，甚至拿來整修公園公廁、維護路燈，決議暫擱。主計處允諾補充資料，未來會馬上揭露，並送議會審議。

二備金維持近3年的預算規模，民進黨議員洪婉臻指出，公園處今年動支二備金，推動優質公園推動計畫，改善10座公園的公廁，要提升公廁品質，但公廁還是不及格，公園處也沒有向議會說明，還有路燈的維護，也用二備金，但議員手上都沒有資料。

國民黨議員林杏兒也說，台北市建城140周年系列活動早就知道要辦，為何沒編足正式預算，卻用二備金？動支後也該讓議員知道如何使用。

民進黨議員何孟樺指出，青年局今年成立，應該用追加預算，不該用二備金，應該謹慎使用，不要當成是市長的「小金庫」。議員張文潔也認為，觀傳局也使用二備金辦國慶晚會，怎會想用就用？

「請議員放心。」主計處長鄭瑞成指出，市府動支二備金很嚴謹，局處符合規定才准動用，不然會退回，凡經市長蔣萬安核准動支的二備金，每個月會將動支情形上網公告，數額表會送議會審議，會通知局處，補充資料向議員說明。

至於二備金用於公廁維護，鄭瑞成說，因市長裁示改造12座公園，還有10座未完成，市長蔣萬安下令年底前須完成，才動用二備金，希望把公廁品質提升。

林姓民眾說，贊成市府把公厠維護好，只要不浪費公帑就好；劉姓市民說，如果二備金有特定的用途，要公開透明，錢花在刀口上。