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北市義消第二救護中隊成立 攜手協勤搶救生命

中央社／ 台北12日電

為提升救護服務和減輕警消負擔，台北市義勇消防總隊緊急救護大隊第二救護中隊今天成立並舉行揭牌典禮，未來將和各消防分隊合作救護任務，協助確保市民的生命財產安全。

台北市消防局今天透過新聞稿表示，自民國102年起，隨著救護需求的擴增，消防局將原救護義消組織升格為「義消救護大隊」，並於103年正式更名為「台北市義勇消防總隊緊急救護大隊」。

同時，積極辦理各類訓練以提升救護義消的專業知識與實務技能，並配合北市重大活動支援救護任務，救護義消的身影遍布各勤務事件現場，充分發揮專業，提供緊急救護處置並協助傷患送醫。

根據消防局統計資料顯示，今年1月至10月底止，台北市救護義消人數已達197人，出勤人次高達8285人次。

消防局說，為因應不斷增加的救護案件，並有效減輕警消人員工作負擔，台北市義勇消防總隊緊急救護大隊第二救護中隊上午在後港消防分隊成立，希望進一步提升救護服務的運作效率，並加強隊伍的整體協作。

此外，新成立的中隊成員皆經過專業訓練，未來將與各消防分隊協同作業，共同執行救護任務。

消防局表示，透過不同分隊的合作，義消救護大隊將更有效地發揮救護專業效能，確保市民的生命財產安全。

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