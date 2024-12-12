跨年完搭北捷 南京三民、小巨蛋站進入當趟免費

為鼓勵跨年散場時多搭北捷綠線，台北捷運將於元旦凌晨0時至上午6時，祭出南京三民站及台北小巨蛋站進站當趟車資免費優惠，呼籲民眾多利用、疏散北捷紅線及藍線人潮。

台北市交通局今天晚間以新聞稿表示，依據以往經驗，跨年晚會搭乘捷運散場人潮量大，由於散場人潮多搭乘捷運藍線及紅線，也造成乘客等候排隊進場時間較長。

交通局指出，今年「台北最High新年城－2025跨年晚會」為鼓勵民眾散場搭乘捷運時分線分流，台北捷運規劃鼓勵措施，凡是114年1月1日凌晨0時至上午6時，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠，呼籲民眾多利用綠線散場。

交通局表示，光復南路（忠孝東路至市民大道）東側規劃免費接駁車接往北捷綠線的南京三民站，元旦凌晨0時至上午6時，凡從北捷綠線南京三民站及台北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠，持有電子票證的旅客可直接刷卡進站。

另外，使用單程票的旅客可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃台，領取當趟車票乘車。