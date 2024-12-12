板橋晚間3千5百戶停電 晚間7點仍有1百多戶搶修中

新北市板橋區晚間傳出3千5百戶停電，還有民眾因此受困，議員黃淑君立即到場察看，議員石一佑則批評板橋部分區域經常停水、停電，到底是管線、電線老舊還是什麼原因，要求查清楚並排除，避免影響民眾生活。

新北市板橋區合安一路、藝文街、環河西路五段等一帶晚間共3496戶停電，議員黃淑君立即前往現場勘查停電狀況，議員石一佑批評板橋部分區域經常停水、停電，到底是管線、電線老舊還是什麼原因，要求查清楚並排除，避免影響民眾生活。

台電表示今傍晚17時44分因饋線跳脫，造成新北市板橋區合安一路、藝文街、環河西路五段等一帶共3496戶停電，台電獲報後立即派員搶修，已於18時55分累計復電3325戶，剩餘171戶持續搶修中。