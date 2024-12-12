快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

板橋晚間3千5百戶停電 晚間7點仍有1百多戶搶修中

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋區合安一路、藝文街、環河西路五段等一帶晚間共3496戶停電，議員黃淑君立即前往現場勘查停電狀況。圖／黃淑君提供
新北市板橋區合安一路、藝文街、環河西路五段等一帶晚間共3496戶停電，議員黃淑君立即前往現場勘查停電狀況。圖／黃淑君提供

新北市板橋區晚間傳出3千5百戶停電，還有民眾因此受困，議員黃淑君立即到場察看，議員石一佑則批評板橋部分區域經常停水、停電，到底是管線、電線老舊還是什麼原因，要求查清楚並排除，避免影響民眾生活。

新北市板橋區合安一路、藝文街、環河西路五段等一帶晚間共3496戶停電，議員黃淑君立即前往現場勘查停電狀況，議員石一佑批評板橋部分區域經常停水、停電，到底是管線、電線老舊還是什麼原因，要求查清楚並排除，避免影響民眾生活。

台電表示今傍晚17時44分因饋線跳脫，造成新北市板橋區合安一路、藝文街、環河西路五段等一帶共3496戶停電，台電獲報後立即派員搶修，已於18時55分累計復電3325戶，剩餘171戶持續搶修中。

停電 議員

延伸閱讀

落實獸醫人才培訓 新北議員黃淑君呼籲設「獸醫不開業獎金」

黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

新北年抽257件寵物食品10件違規 議員要求公布

板橋後埔市場挨批處精華地段空攤多 新北允活化

相關新聞

板橋晚間3千5百戶突停電...民眾被困電梯 台電查處中

新北市板橋區今晚6點突傳電力中斷，住家及交通號誌部分停電，台電北南區調查共3496戶停電，環河西路五段一帶有民眾搭乘電梯...

板橋晚間3千5百戶停電 晚間7點仍有1百多戶搶修中

新北市板橋區晚間傳出3千5百戶停電，還有民眾因此受困，議員黃淑君立即到場察看，議員石一佑則批評板橋部分區域經常停水、停電...

新北總預算審竣 藍綠都盼把錢用在刀口

新北市議會審查新北市府明年度預算，歷經三黨協商，統刪6億4700萬，由市府自行調整刪除預算科目。藍綠議員都認為，市府應該...

影／瑠公圳暫定文化景觀二次現勘 民團籲新北盡速登錄

新北新店瑠公圳源頭處「蔡金木宅」現為「暫定文化景觀」，不過民團批評新北市府罕見二次現勘，應盡速登錄文化景觀。新北文化局表...

新北總預算三讀通過 統刪6億4700萬元、基金明年再戰

新北市議會定期會審查新北市明年度總預算今完成三讀，歲入原列2096億1274萬5000元，刪除6億1111萬800元，歲...

多人遭點名2026戰蔣萬安 苗博雅曝一關鍵：政黨、派系並不重要

2026百里侯前哨戰已悄悄開跑，先前北市議員苗博雅遭點名有望挑戰選台北市長，對決現任市長蔣萬安，今天也傳出立委王世堅有意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。