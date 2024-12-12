新北總預算審竣 藍綠都盼把錢用在刀口

新北市議會審查新北市府明年度預算，歷經三黨協商，統刪6億4700萬，由市府自行調整刪除預算科目。藍綠議員都認為，市府應該審慎使用預算，把錢花在刀口上。

民進黨團總召張維倩表示，此次預算協商各議員們爭持不下的民政局「補助地方發展、改善環境及活動辦理相關費用」編列4千萬，但實際用途從補助新北耶誕城到公墓除草，甚至辦理特定行政區活動，辦理活動是好事，民政局應該要讓各行政區都能比照辦理，不要讓民眾覺得行政區之間厚此薄彼。

民進黨市議員顏蔚慈也附帶要求此筆相關費用預算科目於115年度執行時，不得再補助新北歡樂耶誕城活動。

市議員張錦豪表示，本次審查會預算審查時發現，部分高階事務官懸缺已久，但在預算編列仍是照樣編列副首長的特別費，市府應盡快找到合適的人選也讓公務員能有暢通的升遷管道。

市議員廖宜琨表示，新北警察局歲入較今年增加2.7億元，其中1.6億元來自罰款，其中主要是今年12月將啟用39處科技執法增加的罰款費用。質疑向人民開了這麼多的發單，卻無法有效的改善交通，要求附帶決議請警察局科技執法審慎評估設置地點外，應考量執法時段及違規情事採比例原則，並加強宣導員警依法勸導代替舉發。

市議員陳乃瑜表示，新北市編列1150萬元補助新北市工商發展投資策進會，查該會竟有九成經費都用在人事費用，而該會辦理工商相關課程，市府經發局就有辦理，無須再疊床架屋補助策進會。為確保資源的合理配置與最大化利用，要求附帶決議請新北工商策進會檢討組織編制，檢討報告一個月內送議會。

國民黨團書記長陳偉杰表示，今年因少了選舉，本次各黨協商間都非常平和，都希望能夠回歸地方建設，也盼市府能夠將預算用到符合目的與需求。