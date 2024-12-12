影／瑠公圳暫定文化景觀二次現勘 民團籲新北盡速登錄

新北新店瑠公圳源頭處「蔡金木宅」現為「暫定文化景觀」，不過民團批評新北市府罕見二次現勘，應盡速登錄文化景觀。新北文化局表示，為審慎而邀集專家、利害關係人會勘，並充分表達意見，未來將依審查會通知是否具文化資產價值。

蔡金木宅用地遭瑠公農田水利會出售，為防止建商強拆，民團先前向文化局提報，並於11月12日一次現勘列為暫定文化景觀；不過民團批評，一次現勘紀錄還未公開，文化局今二次現勘，且聽聞建商將現場施壓。多個民團今於圳頭處搶先開記者會，呼籲市府盡速登錄文化景觀。

蔡宅後代賴碧珍表示，蔡金木宅是位於鐵道與水圳之間的常民古居，與瑠公圳有很深連結，盼市府審慎處理，確保審議過程的資訊公開、公民參與及利益迴避，將這段僅存的圳頭段的500公尺範圍內，指定為文化景觀，不要以巧妙行政手法應和建商的迫遷意圖。若文化局連最基本、搶救重要的文化資產都不願為之，等同宣告文化局的文化精神已死。

文山社區大學專案經理人李明哲說明，蔡金木宅是連結萬新鐵路、和美煤礦、瑠公圳的文化樞紐，見證常民文化歷史，人民文化保存應大於建商利益。公民監督國會聯盟顧問莊豐嘉呼籲新北市長侯友宜「不要成為文化殺手」，北市府當年曾協助復育瑠公圳親水空間，前台北縣長周錫瑋，也曾復育新店瑠公圳這段水源，而今位在瑠公圳頭的新店蔡家老宅，卻可能在侯友宜市長任內消失。

小民參政歐巴桑聯盟雙北黨部主任陳宛毓表示，與孩童們走讀後都無法接受粗暴方式把居民世代生活的土地轉售給建商。新北市陳昌梯醫師山林保育協會理事長陳國超博士指出，以和美煤礦文化路徑看，萬新鐵路、進水口、過水橋、蔡宅都是重要元素，圳頭地景若相互連結，頗具價值。

文化局表示，為求審慎並廣納各方意見，今再次辦會勘，除邀請具歷史及文化景觀相關專業之文資審議委員現勘，也邀請相關利害關係人出席表達意見，後續將依2次現勘結果開審查會，決議是否列冊追蹤，並就其結果以書面通知提報人及相關利害關係人知悉。