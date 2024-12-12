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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

動督盟調查新北三峽家戶動物 絕育率高於全國

中央社／ 新北12日電

台灣動保監督聯盟今天公布新北三峽區鳶山里家戶動物，發現貓犬結紮與植入晶片數，高於農業部所公布全國平均值。新北市動保處提醒飼主，明年8月寵物貓要強制登記、注射晶片。

台灣動物保護行政監督聯盟攜手農業部、新北動保處、三峽區鳶山里長周文美，調查社區家戶動物，今天公布調查結果。

動督盟說，統計4059戶中，有572戶飼養894隻、7種動物，依排序，貓449隻、犬285隻、魚102隻、鳥26隻、鼠9隻、烏龜14隻、兔9隻。

其中，三峽區鳶山里調查飼養貓數量，高於飼養犬隻；這也是動督盟去年至今，完成全國7份家戶動物調查報告，首次出現貓高於犬隻數量。

動督盟表示，高達78%犬隻有結紮與植晶片，高於農業部2023年公布全國絕育平均66.4%。貓的部分，有8成結紮、有7成植晶片，比例也高於農業部2023年公布全國貓絕育平均50.7%。

動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，調查顯示貓咪的認養數、飼養數大於狗，且飼主對貓犬結紮與植入晶片比例，高於農業部公布全國平均值。如果扣除10歲以上、殘病的老貓犬，結紮比例會更高。

楊淑方說，因明年8月飼養貓咪全面強制登記與植入晶片，違規者將面臨最高1.5萬元罰鍰，動保處將全面協助接種疫苗與節育、植入晶片，呼籲飼主注意。

動督盟副理事長呂幼綸表示，因犬貓絕育跟植晶片無法100%落實，加上棄養走失，一直有遊蕩犬貓問題，如何掌握社區家中飼養動物現況，是很大課題。

動督盟秘書長何宗勳說，家戶動物調查有利於防疫與公安，並可推動動保與生命教育，提昇動物福利。落實犬貓絕育植晶片保護動物，要從源頭管控。

動物 結紮 農業部

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