新北總預算三讀通過 統刪6億4700萬元、基金明年再戰

新北市議會定期會審查新北市明年度總預算今完成三讀，歲入原列2096億1274萬5000元，刪除6億1111萬800元，歲出原列2231億1274萬5000，刪除6億4700萬元，除指定刪除項目由市府自行調整，預算不平衡3588萬9200元由市府自行調整。新北市長侯友宜也在預算審竣後到議會致意。至於其他附屬單位基金部分，將在明年會期再戰。

新北市政府114年度總預算，歲出規模逾2231億元，再創新高，不過今年少了選戰煙硝味，議會審議過程，還算平和。

歷經議會多日審議，今天完成本預算三讀，市府明年度歲入原列2096億1274萬5000元，刪除6億1111萬800元，修正後預算數2090億163萬4200元；歲出原列2231億1274萬5000，刪除6億4700萬元，修正後預算2224億6574萬5000元。

議會也決議，審議刪除或刪減預算項目及金額，在預算執行期間，不得編列追加減預算、不得提墊付上級補助款及回饋金除外，市府各機關經常門業務費1千萬元以上預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。

議會指出，此次定期會期間共審議通過959件議案，包括預算案4案含114年新北市總預算案、財團法人新莊區瓊林教育基金會預算案、財團法人新北市文化基金會預算案及新北市美術館預算案、議員提案954案及臨時動議1案等。