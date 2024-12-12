多人遭點名2026戰蔣萬安 苗博雅曝一關鍵：政黨、派系並不重要

2026百里侯前哨戰已悄悄開跑，先前北市議員苗博雅遭點名有望挑戰選台北市長，對決現任市長蔣萬安，今天也傳出立委王世堅有意參戰，苗今受訪稱讚，王幽默風趣、市政點評也很犀利，現階段被點名的人選都會成為箭靶，但最重要是要團結，政黨、派系並不重要，重要是誰能帶領台北市這隻睡了20年兔子，大步向前跑。

苗博雅表示，這個時間點每一個被拉上檯面的人都會成為箭靶，但其實包含吳思瑤、王世堅、鄭麗君、莊瑞雄等都是非常好的人選，2026台北市會是艱困選戰，沒辦法決定誰是關鍵打席只能要求如果是自己一定要為球隊建功，目前還有一段時間仍在教練團規畫階段，任何針對選手個人討論都是消耗，「蔣萬安心裡可能在竊笑」。

苗博雅也稱讚，民進黨有很多優秀人才，到最後要有機制團結各黨各派，台北就像龜兔賽跑裡面的兔子，擁有先天條件非常好，但已經在樹下睡覺超過20年，甚至快要被其他縣市超越，下一任台北市長就是要讓驕傲的兔子醒來，大步往前跑，黨派、派系她不了解，也並非市民關心的事，而是誰能夠帶給城市最大、最好的願景，才是她關心的。

此外，面對蔣市府將舉辦雙城論壇，苗博雅認為，蔣市府的底牌已經被中共摸透，中共清楚他死活都要辦，沒有不辦選項，蔣萬安曾表示雙城論壇是要在共機不擾台、釋出善意才有意義，但卻被中共打臉，真正釋出善意其實是陸委會，願意給北市府一個台階下，給蔣萬安當靠山，「至少要為北市保留最後尊嚴吧。」

苗博雅提到，若她當市長，假設中共得寸進尺 停辦一年也無妨，目前雙城論壇已淪為政治秀舞台，對市政推進沒有意義可言，停辦也是為民眾省錢，也讓中共知道北市絕不是軟柿子，不卑不亢態度才是進步國家首都該有的身段。