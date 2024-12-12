結合超慢跑邊唱歌 汐止保安里長輩秀歌喉好健康

鼓勵老人家多走出門動一動，汐止區保安里社區關懷據點，每天都安排不同課程，其中歌唱班很受歡迎，長輩們學唱歌大展歌喉，老師還結合時下流行的超慢跑，帶著長輩們邊跑步邊唱歌，健康有活力。

汐止區保安里和台灣樂活服務發展協會結合開辦社區關懷據點，今(12)日上的是歌唱課程，老師教導歌唱技巧，接著每位學員輪流上台唱自己的拿手歌，班長壓軸，拿著麥克風大秀歌喉，其他學員也跟著伴唱，特別的是，阿峰老師為了鼓勵長輩多動一動更健康，不但教唱歌，還結合時下流行的超慢跑，帶著長輩們邊跑步邊唱歌，老人家說一點也不累，而且很健康，其中也有手腳運動，四肢都能夠伸展，很喜歡據點辦的活動，幾乎每天都會來上課。

保安里長蘇宗吉表示，每天都有課程，今天是歌唱教學，阿峰老師非常活潑幽默風趣，除了教長輩們唱歌，還融入一些健康運動的概念，其中還結合了時下流行的超慢跑，老人家可以邊學唱歌看著螢幕，可以跑起來達到運動效果，雖然，速度不是很快，但是可以促進血液循環，除了健康，也讓長輩都很開心、非常有活力，其中有一位長輩有五十肩，來據點上課後，之前無法舉手，現在都手都可以舉起來了，這個關懷據點真的造福很多長輩，有運動效果還有精神上的寄托，歡迎保安里的里民都可以來上課。