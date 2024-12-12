瑞芳深澳漁港防波堤延伸動工 漁船進出港更安全

為提升漁港航道安全，新北市政府與漁業署攜手進行瑞芳區深澳漁港北外廓防波堤延伸工程，新北市農業局長諶錫輝，市議員林裔綺，瑞芳區區長楊勝閔，瑞芳區漁會總幹事黃志明，漁業署漁港建設科長蔡博堯以及地方各界代表，今(12)日出席開工動土典禮，祈求工程順利進行，以打造安全的漁作環境，帶動在地漁產業的發展。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，這項工程從多年前就開始爭取，一路走來一波三折，有賴於歷屆民意代表還有中央及新北市府的協助，終於在今天開工動土，由市府與漁業署共同挹注約1億9,000萬元的工程經費，完工後將減緩側浪對漁船的衝擊，改善漁船進出港安全，並提升漁港泊地靜穩度，強化漁船港內避颱的安全性，以保障漁民生命財產安全。

新北市農業局長諶錫輝表示，瑞芳區的深澳漁港，擁有冷凍廠、漁具倉庫、魚貨直銷中心、油庫及整補場等漁業設施，為小卷及白帶魚的重要產地，同時也是全國知名的海釣盛地，進出的娛樂漁船川流不息，是瑞芳區十分重要的漁作基地，目前共有242艘漁船設籍，每年漁船進出港次數近1萬5,000次，漁船出海作業活動相當頻繁。

由於漁港的地理位置及自然地形，冬季易受東北季風影響，導致漁船進出港口時常遭遇強烈側浪衝擊，增加航行風險，因此新北市府與漁業署合作，進行深澳漁港北外廓防波堤延伸50公尺的改善工程，期望有效增加漁港航道的安全性和港內靜穩度，讓漁民作業更加安全。