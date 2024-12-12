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新北老人會聯繫會報很熱鬧 27區幹部齊聚瑞芳交流

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市各區老人會幹部第四季聯繫會報於瑞芳區瑞龍市民活動中心舉行，讓各區老人會運作更臻成熟，帶給地區長者更多服務。 圖／觀天下有線電視提供
新北市各區老人會幹部第四季聯繫會報於瑞芳區瑞龍市民活動中心舉行，讓各區老人會運作更臻成熟，帶給地區長者更多服務。 圖／觀天下有線電視提供

新北市各區老人會幹部第四季聯繫會報今(12)日於瑞芳區瑞龍市民活動中心舉行，上百位各區的老人會幹部齊聚一堂，除了相互交流，也針對老人會推出一系列課程，希望藉由一年四次的聯繫會報，讓各區老人會運作更臻成熟，帶給地區長者更多服務。

新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘表示，新北老人會聯繫會報，今天是年末的最後一次大會，大家齊聚一堂，安排許多新資訊和課程，讓老人會幹部吸收不少新知，也有交通安全宣導，防詐宣導，另外還教長者如何運用手機拍出精彩的照片，特別的課程內容也讓成員都聽得很認真。

瑞芳區老人會榮譽理事長周翁美玲也說，每次的聯繫會報，都讓人感到很充實，尤其看到各區的老人會成員，就像看到老朋友一樣，大家一起互相交流經驗分享，讓各分區的業務及老人福利推動都能更順利圓滿。

幹部 瑞芳

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