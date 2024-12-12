新北老人會聯繫會報很熱鬧 27區幹部齊聚瑞芳交流

新北市各區老人會幹部第四季聯繫會報今(12)日於瑞芳區瑞龍市民活動中心舉行，上百位各區的老人會幹部齊聚一堂，除了相互交流，也針對老人會推出一系列課程，希望藉由一年四次的聯繫會報，讓各區老人會運作更臻成熟，帶給地區長者更多服務。

新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘表示，新北老人會聯繫會報，今天是年末的最後一次大會，大家齊聚一堂，安排許多新資訊和課程，讓老人會幹部吸收不少新知，也有交通安全宣導，防詐宣導，另外還教長者如何運用手機拍出精彩的照片，特別的課程內容也讓成員都聽得很認真。

瑞芳區老人會榮譽理事長周翁美玲也說，每次的聯繫會報，都讓人感到很充實，尤其看到各區的老人會成員，就像看到老朋友一樣，大家一起互相交流經驗分享，讓各分區的業務及老人福利推動都能更順利圓滿。