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淡水在地企業老董夫婦退休送愛 捐復康巴士圓夢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水在地機電工廠的退休老董事長夫婦林榮義先生及陳月桂女士，捐贈1輛復康巴士給新北市政府。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水在地機電工廠的退休老董事長夫婦林榮義先生及陳月桂女士，捐贈1輛復康巴士給新北市政府。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區今(12)日寒風濕冷，不過在淡水區公所可是充滿溫暖，由經營在地機電工廠的退休老董事長夫婦林榮義先生及陳月桂女士，捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市副秘書長張其強代表接受並回贈感謝獎牌，現場新北市議員陳偉杰、淡水區長陳炳仲、及市府社會局，出席捐贈儀式一同共襄盛舉。

陳月桂女士表示，過去因為自己行動不便，也受復康巴士幫助許多，因此與先生退休後一直有行善及貢獻社會的心願，在路上時常看到復康巴士，有感於身心障礙者交通不便之處，用2人退休金的一部份共同捐贈1輛復康巴士，期能回饋鄉里，服務更多身心障礙者朋友及行動不便長者，為社會傳遞更多善循環與盡一份心力。

淡水區長陳炳仲說，林氏夫婦居住淡水50幾年，早期經營機電廠維生，現在退休了，秉持著「取之於社會用之於社會」的理念捐贈給新北市復康巴士，非常感謝在家鄉淡水辦理復康巴士捐贈儀式。張其強受贈時表示，感謝來自各界的愛心源源不絕，造福身心障礙者，感謝林氏夫婦熱心公益讓身心障礙者行動更便利。

這次受贈的復康巴士是新北市第829輛，其中758輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出。因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為561輛，市府定會好好運用此輛復康巴士，鼓勵及協助行動不便長者及身心障礙者能多外出參與活動，也持續提供安全、便利的交通接送服務。

巴士 淡水

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