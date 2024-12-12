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歲末送暖 汐止區長送暖冬用品關懷獨居長者

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長林慶豐將烤箱、保溫杯及生活物資送到獨居長輩家中，一起閒話家常，讓老人家感到開心又溫暖。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長林慶豐將烤箱、保溫杯及生活物資送到獨居長輩家中，一起閒話家常，讓老人家感到開心又溫暖。 圖／觀天下有線電視提供

時間過的好快，歲末年終，汐止區公所準備了暖冬用品要送給區內的獨居老人，由汐止區長林慶豐將烤箱、保溫杯及生活物資送到長輩家中，一起閒話家常，讓老人家感到開心又溫暖。

關懷獨老其中一站是到了住在汐止工建路的85歲邱伯伯的家，一進門就受到熱情接待，將茶具都拿出來，泡好茶招待大家，看到這麼多人上門，好開心，話閘子停不了，還和區長林慶豐等人分享健康運動大道理，邱伯伯說，除了平時會到步道走走、找找朋友，因為經常有脊椎疼痛問題，有時痛到受不了，不過，現在靠著自己每天多做運動伸展操，好很多，現場熱情的示範給大家看，很高興區長來。

汐止區長林慶豐表示，很開心到邱伯伯家，他家裡真的打掃的一塵不染，待人也都非常的熱情，雖然自己一個人住，但是各種事都自己親力親為，剛來的時候也特地煮了好茶分享，還有因為邱伯伯有一些脊椎疼痛，他也分享健康的小秘訣、伸展操，鼓勵大家多運動。還有就是天氣轉涼，可能有10度以下的低溫，也特別提醒老人家務必要注意保暖。

歲末年終，汐止區公所準備了暖冬用品送給區內的獨居老人，包括烤箱、沐浴組，還有餅乾、咖哩包等生活物資，當天一行人又前往美玉阿嬤家中，送關懷禮也噓寒問暖，讓長輩感覺好貼心。

汐止 獨居老人 運動

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