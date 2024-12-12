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「幸町日式宿舍」化身公益圖書館

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市文化局老房子文化運動計畫標的歷史建築「幸町日式宿舍—臨沂街27巷1號」，媒合頂禾文創股份有限公司修復及再利用，於12月11日盛大回歸開幕。耗時近1年的時間，針對建物及戶外庭園進行全面的檢修，包含室內木地板修復、瓦作修復、外牆木頭斑剝處理及護木漆保護、戶外露臺木棧道修整等一系列修繕工程，將延續其文化使命，注入全新創意與社會公益的元素，實現老房子與市民共享的價值。

文化局表示，臺北市政府於2007年5月30日登錄「幸町日式宿舍—臨沂街27巷1號」為歷史建築，本建物原為日治時期「臺灣拓殖株式會社」所有，提供給會社最高階董事副社長、部長作為宅邸使用，「臺灣拓殖株式會社」為臺灣總督府當時積極南進與經濟發展而成立，臨沂街27巷1號是目前臺灣少數留存的臺拓會社所屬建造物之一。現今轉化為開放空間，由頂禾文創股份有限公司以「文房」品牌名稱對外經營，將老房子化身為公益圖書館，提供市民自由入館及茶飲、糕點的服務，創造給讀者輕鬆舒適的休憩體驗，並同時舉辦文化及設計講座。

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北市 歷史建築

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