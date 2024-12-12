平溪天燈節 勇奪美國「泰坦創新獎」大奬

照片取自新北市政府

由新北市政府觀光旅遊局辦理之「新北巿平溪天燈節」活動，繼甫獲「BETTER FUTURE 2024巴黎設計獎(PARIS DESIGN AWARDS 2024)行銷類-活動體驗(Marketing-Event Experience)」金獎(Gold)國際大獎殊榮後，再傳國際大獎捷報，榮獲2024美國「泰坦創新獎(TITAN INNOVATION AWARDS)」殊榮，在全球逾1,700件創新作品中脫穎而出，拔得頭籌拿下創新活動類「白金獎」最高榮譽，讓新北巿平溪天燈再度躍上全球國際，榮登國際大獎舞台寶座。

觀旅局表示。泰坦創新獎(TITAN INNOVATION AWARDS)由美國知名IAA國際大獎協會設立，為表彰全球許多卓越創意之行銷推廣活動，勇於突破、激發變革，不斷重新定義創新，有效地溝通吸引民眾而取得非凡成果，為世界留下深遠影響的企業、人、單位等致敬，並向世界表彰得獎作品的卓越貢獻。2024年主辦單位共收到了超過1,700件來自世界各國的創新作品角逐，共分成設計創新、活動創新、技術創新、服務與解決方案創新5項創新類別，來自新北巿提送的「2024新北巿平溪天燈節」作品，於活動創新類別中，經過IAA國際獎項協會世界各國評審委員裁量下，在獨特性與創新、執行與實施、對行業影響、整體體驗及記憶度四項評比指標中，獲該類白金獎最高榮譽頭銜。

新北巿政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，天燈，它傳遞情感、希望和祝福，並有撫慰人心效果，每個人的願望都是獨特的，新北巿政府更致力於不斷創新推出平溪天燈節活動規劃，因此也吸引著絡繹不絕的國際旅客，讓此節慶活動已成為台灣少數國際知名文化慶典活動之一。

觀旅局補充，新北巿平溪天燈節活動中天燈百盞齊飛的壯觀畫面，不但讓旅客在沈浸式體驗中完成了他們的願望祈福儀式，更提升當地觀光經濟發展，也強調傳統與創新共存與永續發展。「新北巿平溪天燈節」被全球視為美麗和受祝福的象徵，而透過眾多國際獎項的認可，讓新北巿平溪天燈節成為傳遞溫暖、希望、團結、祝福和鼓勵的象徵，成為來台旅遊首選，獲此生必遊景點推崇。

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