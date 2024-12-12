駕駛注意！新北區間測速再添2處 台64、65明年開始執法

為防制交通事故營造安全用路，新北警受公路局委託將台64線及台65線兩處路段納入區間測速執法範圍，自10月中開始進行盲測違規，台64已累計1815件違規；台65超速件數多達4283件，超速情形嚴重。2處區間測速執法設備將於明年1月15日正式啟動。

新北警指出，台64線東向21.4K至23.2K路段（上萬板路匝道往中和方向，速限70公里）及台65線北向7.9K至4.5K路段（上板城路匝道往新莊方向，速限80公里）區間測速設備已設置完成並通過校正檢定，確保執法設備的精準度及有效性，將於明年1月15日正式啟動執法。另台64線21.4K區間測速起點將採二合一科技執法，同時偵測跨越雙白線行駛，用路人行經時切勿貪一時之便，違規變換車道。