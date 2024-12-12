眾望基金會明細、財報遲不交？ 洪健益籲：社會局趕緊介入

民進黨台北市議員洪健益今天受訪指出，日前接獲訊息指眾望基金會要召開董事會，但是訊息反覆，更呼籲在召開之前，要先講清楚人事、薪資、房租等明細，同時也呼籲社會局趕快介入清算，是要取消公益團體、沒入，或是重新整理。

洪健益表示，眾望基金會董事長李文宗目前在羈押當中，但是最近接獲消息，終於要開董事會，「雖然董事長目前羈押，但一定的董事提案還是可以召開臨時。」不過，請問眾望基金會要不要先說清楚，2023年的房租從300萬、薪水600萬，突然今年房租變成60萬、薪水300萬。

洪健益說，董事會包含2023年、2024年的財報及工作計畫都沒有公開，社會局現在也接受地檢署要求，眾望提供相關的財報、明細，但是眾望不甩台北市社會局。

洪健益說，因為眾望基金會是社團法人，所以有捐款過的都有權利知道相關明細，基金會也有義務公開，反而現在悄悄地開董事會，現在是誰召開？合法合理嗎？他的朋友也有收到訊息，第一則是提供兩個會議時間挑選，第二則又突然說董事請假不召開，再另行通知，「眾望基金會現在是誰掌握？」

洪健益說，當初6百萬的薪水不知道是發給幾個人，依照工作期程來看，不需要那麼多的人力，這也間接證明，眾望基金會成立第一年是為了選舉而掛的人頭。

洪健益說，眾望的董事們有資格要求提出明細，但覺得現在是不是關起來沒有人了？否則檢調單位搜索，是民眾黨副秘書長許甫開門，那不就是實質操作是競總？

洪健益說，間接證據有了，實質證據有待檢察官說法，但是眾望基金會是公益組織，經由認捐做公益，本來就要透明公開，人事不公開，資金亂七八糟、董事不支持，社會局趕快介入清算，公益團體要取消、沒入，或者是眾望基金會重新整理？