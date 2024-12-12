兒童新樂園10歲了！同年同月小壽星 免費入園再加碼

兒童新樂園10歲生日快樂，北捷祭出生日優惠，只要在12月14日到明年1月1日，包含「一日樂Fun券」全面8折，只要10歲小壽星免門票入園，同年同月還加碼贈送兒樂號小火車搭乘券2張，邀請大小朋友入園慶祝。

北捷表示，一日樂Fun券8折優惠從12月14日起到明年1月1日止，凡遊客購買該票券，每張享有8折優惠價160元，園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底。

另外，兒童新樂園正逢10歲，因此，只要同為民國103年出生滿10歲的孩童，慶生活動期間內，可享有免費入園優惠，而同年且12月出生滿10歲的孩童，可前往遊客服務中心，加碼免費獲得遊園小火車搭乘券2張。

北捷表示，「捷運點」「台北捷運Go」App會員，有機會拿「捷運點」限量優惠，自12月17日起平日時段，會員前往遊客服務中心，出示「一日樂Fun券」，每人可免費兌換50點，數量有限送完為止。

北捷說，12月14日、15日、21日、22日雙周的周末，也會有原住民音樂舞蹈，只要全國原住民憑身分證件，活動期間同樣享免費入園優惠。