結合健身中心 土城廣福所暨交通分隊明啟用典禮有交管
新北市警局土城警分局廣福派出所暨交通分隊與新北市政府體育局健身中心共構新建工程，明天舉行落成啟用典禮，土城區莊園街配合啟用典禮，部分街道進行交通管制，警方呼籲用路人避開交管路段，提前改道行駛，遵守現場員警及義交指揮。
新北市政府及市警局明天下午2時在土城區莊園街2號前舉辦土城警分局廣福派出所暨交通分隊及新北市體育局健身中心共構新建工程落成啟用典禮，土城警分局表示，配合啟用典禮活動會場範圍，已向道路主管機關土城區公所申請核准，土城區莊園街「中央路1段、莊園街口」至莊園公園前，往學府路2段南側單向車道，以及中央路1段村品中央創智廠辦建案旁無名巷道「雙向車道」使用路權。
警方指出，自明天中午12時起至下午6時止，在「中央路1段及莊園街口」與「莊園街莊園公園前」2處設置交通管制點，實行單向車道輪放措施，疏導莊園街沿線交通，同時視現場交通狀況提前或延後管制。
警方表示，相關道管制措施會隨時提供警察廣播電台插播路況報導，呼籲駕駛用路人隨時收聽警廣路況報導，避開交通管制時段及路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，同時遵守員警、義交指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。
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