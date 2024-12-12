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立榮航空與台中3家五星旅館澎湖專案 機票、住宿與早餐組合優惠
台中市政府觀光旅遊局攜手立榮航空，推出「澎湖離居五星方案GO～台中」專案，邀請離島居民享受結合景觀、美食享受與奢華住宿的超值假期。
台中市觀旅局長陳美秀表示，此專案即日起至明年3月31日限時推出，包含機票、飯店住宿與早餐的一站式組合，適合平日放鬆或假日出遊的不同需求；平日入住台中長榮桂冠酒店或福華飯店，每人3499；裕元花園酒店每人3849；假日期間，台中長榮桂冠酒店更推出每人4149的特惠專案。
陳美秀說明，立榮航空今年首次聯合台中3家五星住宿旅館推出此專案，回饋離島居民，搭乘「立榮航空」航班並入住合作飯店，可憑立榮航班登機證及身分證於指定飯店櫃台兌換台中精美限定小禮物，數量有限，送完為止。
觀旅局表示，台中市將有多場熱鬧活動，12月「2024台中耶誕嘉年華」布置繽紛的耶誕樹及光影裝飾；「山谷燈光節」今年以「童話聖誕村」為主題；將在水湳中央公園舉辦的「2025台中跨年晚會」，邀請國內外藝人與民眾一起迎接新年，明年2月結合傳統花燈藝術和現代科技的「2025中台灣元宵燈會」，邀請民眾一同共襄盛舉。
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