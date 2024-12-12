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中和區公所某主管被爆料找同仁麻煩 區長：一定會調查

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
職場霸凌示意圖。圖／ingimage
職場霸凌示意圖。圖／ingimage

勞動部北分署日前爆出霸凌事件，引發社會關注，如今有民眾指控，中和區公所某主管不適任現職，看似每天拚命加班，實則找同仁麻煩責罵，還會言語霸凌，已有很多人在看身心科，呼籲區長楊薏霖正視問題。楊薏霖表示，公所剛收到投訴信，一定會針對陳情內容調查。

有民眾匿名向中和區公所投訴，指控該主管領導統御有問題，一天至少開2、3次會，時間都選在午休或接近下班時間，開會內容無建設性，都在發牢騷抱怨；該主管每天拚命加班，實則刻意找麻煩，稱「因為同仁害自己加班無法陪女兒」藉此拐騙加班費

投訴民眾指出，該主管動不動叫同仁寫檢討報告，還建議自我懲處，把自己當王，不聽同仁建議，自大傲慢，更不願跟上面討論，只會用猜的、揣摩的，讓同仁做白工，若出狀況都推給同仁，完全沒擔當，只想有權無責，甚至言語霸凌較年長的同仁，連議員建議事件都覺得是「借題發揮」，已有許多同仁懼怕他的權威,已經在看身心科了。投訴民眾呼籲，要楊薏霖正視問題，不要讓日前勞動部北分署霸凌問題爆發，請換掉不適任主管。

區長楊薏霖表示，該主管是去年4月到職，做事態度很認真，也看得出來想把工作做好的心態，此次颱風過後，對於轄區內風災恢復作業很認真投入，投訴信區公所剛收到，公所一定針對陳情內容進行調查，亦會啟動員工座談，了解同仁狀況及需求，就員工建議事項去精進調整。

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