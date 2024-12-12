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新北耶誕城演唱會今起彩排 迷妹頂寒風「等帥哥出現」
新北市耶誕城演唱會將於14、15兩日舉辦，今下午開始進行演唱會彩排，不少年輕男女頂著20度以下寒風，在市民廣場演唱會前等待偶像出現，女歌迷表示最喜歡Ozone，覺得Ozone好帥，期待他們出現。
今天演唱會彩排順序13時至13時半為李東軒、13時半至16時為GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安，16時至17時30分為熊仔、Ozone。
13日彩排時段為10時至10時30分洪暐哲、10時30分至12時為宇宙人、13時至15時30分為艾怡良、15時30分至16時30分為理想混蛋Bestards、16時30分至17時30分為icyball冰球樂團。
14日彩排時段10時至11時為陳華、12時至13時為AcQUA源少年R.Y.G.、13時至14時30分為八三夭、15時至16時為孝琳Hyolyn。
15日彩排時段10時30分至12時為告五人Accusefive、13時至14時30分為Energy、14時30分至15時30分為BOOM！怪物星人。觀旅局表示彩排時間依現場實際狀況有所調整，無法精準配合。
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