台北馬拉松12月15日登場 起點至終點沿途交管
2024台北馬拉松15日登場，共計2.8萬人參加。台北市警察局交通警察大隊今天表示，為維護活動周邊秩序，當天自起點市民廣場至終點台北田徑場，活動沿途禁止人、車通行。
交通警察大隊發布新聞稿表示，「2024台北馬拉松」主賽事訂於15日（星期日）清晨5時至下午1時舉行，起跑時間為上午6時30分，自市民廣場起跑至終點台北田徑場，參加人數共計2萬8000人。
活動沿線將行經仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、麥帥一橋、塔悠路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。
交通警察大隊說，為維護交通秩序與活動安全，當天活動路段都將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行。
同時，活動期間，管制道路範圍內的公車候車處將暫停服務，民眾可利用台北市公運處網站查詢相關資訊。
交通警察大隊提醒，活動期間請用路人避開交通管制路段，建議改道行駛。
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