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新北2025元旦升旗移師碧潭 結合親子健走還可抽iPhone

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新年又將到來，新北過往元旦升旗大多在市民廣場，今年移師新店碧潭東岸廣場。新北民政局表示，活動結合親子健走，邀請卡通明星「救援小英雄波力Poli」與大小朋友同樂，活動中也設計集章任務，完成者可抽獎或兌換獎品，任務活動並限額2000名，13日上午10時開放線上報名。

新北副市長朱惕之今於元旦升旗發布記者會說明，114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」將於新店碧潭東岸廣場舉行，邀請民眾一同升旗，一起迎接2025、一起動健康。

朱惕之指出，健走路線全長2.5公里，從碧潭東岸廣場出發，步行至親情河濱公園後折返。沿途除行經碧潭堰、夢遊天地兒童遊戲場及寵物公園等市政建設，也將設有卡通明星賽道標語牌為大家加油打氣。

民政局表示，活動首次結合最受歡迎的卡通明星「救援小英雄波力Poli」，完成報名並完賽者可以獲得授權款兒童背包及方巾，還可參加抽獎，獎品包括iPhone16、LG濕拖掃地機器人、兒童電動車、烏來度假酒店景觀湯屋券、野餐帳篷組、全聯禮券等多項好禮。名額限量2000名，於12月13日上午10時開放線上報名。

民政局提到，主會場區則有富邦啦啦隊、卡通明星見面會等精彩表演，並規畫闖關遊戲、童趣市集，包含新北嚴選商家、新北青農等36個攤位；同時也與碧潭周邊店家合作，凡參與活動的民眾於結帳時出示活動集章卡，即可享有相關優惠。活動將從上午9時持續至下午5時，讓大小朋友一起渡過歡樂時光。

新北副市長朱惕之今於元旦升旗發布記者會說明114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」，有關局處也到場一同宣傳。記者李成蔭／攝影
新北副市長朱惕之今於元旦升旗發布記者會說明114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」，有關局處也到場一同宣傳。記者李成蔭／攝影
新北副市長朱惕之今於元旦升旗發布記者會說明114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」，有關局處也到場一同宣傳。記者李成蔭／攝影
新北副市長朱惕之今於元旦升旗發布記者會說明114年元旦活動「新北元旦健走 勇往直前一起GO」，有關局處也到場一同宣傳。記者李成蔭／攝影

元旦升旗 新北 碧潭

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