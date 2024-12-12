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影／侯友宜視察環狀線 今中午全線恢復通車

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
新北市長侯友宜（左）上午前往板新站至中和站視察，並搭乘列車確認運轉測試情形，並宣布環狀線預計中午十二點恢復全線通車。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（左）上午前往板新站至中和站視察，並搭乘列車確認運轉測試情形，並宣布環狀線預計中午十二點恢復全線通車。記者侯永全／攝影

0403花蓮大地震造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致板橋中和段無法營運，經施工團隊的搶修，如今已修復完成。新北市長侯友宜上午前往板新站至中和站視察，搭乘列車確認運轉測試情形，並宣布環狀線預計中午十二點恢復全線通車。

今年0403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致第三階段(板橋-中和)無法營運，原預估復原工程須花一年兩個月，但在施工團隊的努力下，提早半年修復完成，並復駛營運。新北市長侯友宜上午前往板新站至中和站視察，並搭乘環狀線確認恢復行駛前的全路段整合營運測試作業情形，他要求務必確認運轉安全無虞下復駛，讓市民可以安心地搭環狀線去聽新北耶誕城演唱會。

侯友宜表示，環狀線復原工程方案經過專家學者仔細審查，初估修復時間達十四個月，但在團隊不斷努力、檢討工進、增加多組工班人力下，加快修復進度，三個月完成九跨鋼箱梁復位，總共更換一千四百三十八片軌道基鈑、復原軌道長一千零五十公尺、更換電纜四萬一千五百公尺，並全數更新高壓電纜。侯友宜宣布，新北環狀線經過施工團隊的全力搶修，這幾天已在進行動態及靜態的測試，若一切順利，預計今天中午十二點恢復全線通車，供市民搭乘。

0403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致第三階段(板橋-中和)無法營運，原預估復原工程須花一年兩個月，但在施工團隊的努力下，提早半年修復完成。記者侯永全／攝影
0403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致第三階段(板橋-中和)無法營運，原預估復原工程須花一年兩個月，但在施工團隊的努力下，提早半年修復完成。記者侯永全／攝影
0403花蓮大地震造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致板橋中和段無法營運，如今已修復完成，並經恢復行駛前的全路段整合營運測試作業，預計中午十二點恢復全線通車。記者侯永全／攝影
0403花蓮大地震造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致板橋中和段無法營運，如今已修復完成，並經恢復行駛前的全路段整合營運測試作業，預計中午十二點恢復全線通車。記者侯永全／攝影

侯友宜 環狀線

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