影／侯友宜視察環狀線 今中午全線恢復通車

0403花蓮大地震造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致板橋中和段無法營運，經施工團隊的搶修，如今已修復完成。新北市長侯友宜上午前往板新站至中和站視察，搭乘列車確認運轉測試情形，並宣布環狀線預計中午十二點恢復全線通車。

今年0403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線九跨鋼箱梁位移及一三九項設施受損，導致第三階段(板橋-中和)無法營運，原預估復原工程須花一年兩個月，但在施工團隊的努力下，提早半年修復完成，並復駛營運。新北市長侯友宜上午前往板新站至中和站視察，並搭乘環狀線確認恢復行駛前的全路段整合營運測試作業情形，他要求務必確認運轉安全無虞下復駛，讓市民可以安心地搭環狀線去聽新北耶誕城演唱會。