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落實獸醫人才培訓 新北議員黃淑君呼籲設「獸醫不開業獎金」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員黃淑君質疑新北市動保處獸醫師預算員額為38人，但缺額高達15名，公務獸醫師長期面臨待遇相較於開業差，呼籲新北市應設立獸醫不開業獎金。圖／黃淑君提供
議員黃淑君質疑新北市動保處獸醫師預算員額為38人，但缺額高達15名，公務獸醫師長期面臨待遇相較於開業差，呼籲新北市應設立獸醫不開業獎金。圖／黃淑君提供

新北市動物救護需求高，議員黃淑君質疑新北市動保處獸醫師預算員額為38人，現僅聘僱23人、缺額高達15名，公務獸醫師長期面臨待遇相較於開業差，呼籲新北市應設立獸醫不開業獎金，動保處表示獸醫師缺額難補齊為全國各縣市面臨共通性問題，支給獸醫師不開業獎金及開設公費生涉及中央法令修正，已積極向中央說明現況爭取。

黃淑君說明，全台犬隻登記數量統計至昨日為82803隻，其中新北市佔11149隻，佔全國13%；全台貓隻登記數量則為138726隻，其中新北市佔19487隻，佔全國14%，在新北市犬貓總計數量逾3萬，尤其設立「1959」動物救護專線後，新北公務獸醫需長時間待命救護，但公務獸醫職等偏低，應積極檢討設立不開業獎金，留住新北獸醫人才。

黃淑君表示，全台灣目前僅有台大、中興、嘉大、屏科大、亞洲大等五間大學開立獸醫學科，每年畢業生有限，若不積極與業界搶人，將人才留在公務體系服務，恐面臨公務獸醫斷層的問題，新北市政府應和校方合作，規劃公費獸醫班，培育人才並留住人才，讓學子就地學習，在地服務。

黃淑君說明，獸醫缺額問題屬全台問題，除中央修法外，新北市應主動與地方獸醫院合作，以填補目前獸醫缺額問題，如何設置新北市獸醫師服務網，落實毛寶貝的照顧，將會是新北市動保處須積極檢討面對的。

動保處表示，議員所提獸醫師缺額難補齊，為全國各縣市政府所面臨共通性問題，支給獸醫師不開業獎金及開設公費生涉及中央法令修正，須由主管機關研議修正，動保處已積極向中央說明現況爭取，目前獸醫師不開業獎金，防檢署已擬定草案，還需人事行政總處同意，也請議員協助向中央相關部會爭取，及早同意修法支給不開業獎金。法令通過後，新北市政府會來支付相關費用。

動保處說，公職獸醫師仍屬公務員編制，需經過相關國家考試方能任用，動保處已採取多元徵才管道，除高普考、特考外，也開放採專技人員轉任任用，廣邀5所獸醫系所大學，廣宣畢業生可利用此管道擔任公職。目前也積極與民間動物醫院合作，有須醫療動物在公私協助下，也都獲得良好照護。

動物醫院 獸醫師

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